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Монсон считает, что Россия может побороться за выход в самые высокие стадии Евро-2020

19:08
Джефф Монсон. Фото «СЭ»
Джефф Монсон. Фото «СЭ»
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Бывший боец ММА и депутат горсовета Красногорска Джефф Монсон в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной России в матче группового этапа чемпионата Европы-2020 против команды Финляндии (1:0).

«Я стараюсь следить за выступлениями нашей команды на Евро, хоть и нахожусь сейчас в США. Ищу хайлайты в интернете. Поздравляю сборную России с победой над Финляндией! Футбол вообще мой любимый спорт наравне с ММА. Я считаю, Россия может побороться за выход в самые высокие стадии чемпионата Европы. В команде много хороших футболистов, приятно видеть среди них молодых. Я считаю, сборной России пора вернуться на вершину», — сказал Монсон «СЭ».

Сборная России набрала первые три очка на турнире. У финнов также осталось три очка. Лидирует в группе Бельгия, у которой три очка и игра в запасе — с Данией в четверг, 17 июня.

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет против датчан. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене.

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