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Монсон: «На Евро-2024 болею за сборную Германии — моя бабушка была немкой»

Сергей Разин
корреспондент
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Боец ММА и депутат Джефф Монсон рассказал, за кого болеет на чемпионате Европы по футболу.

«На чемпионате Европы по футболу болею за Германию, потому что я жил там три года и моя бабушка была немкой. Конечно, мне бы хотелось поддерживать сборную России, но ее несправедливо и безосновательно лишили возможности попасть на этот турнир. Вообще меня больше интересуют сборные Южной Америки, а не европейские. Например, Аргентина, Бразилия. Но на Евро я буду следить за Германией. Чемпионат Европы — очень конкурентный турнир, так что далеко не факт, что Германия победит», — приводит слова Монсона «РБ Спорт».

Сборная Германии в двух матчах группового турнира обыграла Шотландию (5:1) и Венгрию (2:0) и вышла в плей-офф. В заключительной игре немцы встретятся со Швейцарией, которая с 4 очками идет на втором месте.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dzheff-monson-na-evro-2024-boleyu-za-sbornuyu-germanii-moya-babushka-by-la-nemkoj/
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Джефф Монсон
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