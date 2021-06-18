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Модрич стал 15-м европейцем, который сыграл 140 матчей за сборную

21:48
Лука Модрич. Фото AFP
Лука Модрич. Фото AFP
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Матч второго тура Евро-2020 против Чехии (1:1) стал для хавбека сборной Хорватии Луки Модрича 140-м в форме сборной Хорватии. Полузащитник, дебютировавший в национальной команде в 2006 году, оказался 15-м европейским футболистом, который добрался до этой отметки.

Рекорд Европы — 180 матчей — удерживает Серхио Рамос. Но уже во время чемпионата Европы испанца, не попавшего в заявку своей сборной, может подвинуть португалец Криштиану Роналду, который сейчас делит второе место с Джанлуиджи Буффоном.

Европейские футболисты, которые сыграли 140 и больше матчей за сборную

Игрок

Амплуа

Команда

Годы

Матчи

Серхио Рамос

Защитник

Испания

2005-н.в.

180

Джанлуиджи Буффон

Вратарь

Италия

1997-2018

176

Криштиану Роналду

Нападающий

Португалия

2003-н.в.

176

Виталий Астафьев

Полузащитник

Латвия

1992-2010

167

Икер Касильяс

Вратарь

Испания

2000-2016

167

Мартин Рейм

Полузащитник

Эстония

1992-2009

157

Лотар Маттеус

Полузащитник

Германия

1980-2000

150

Андерс Свенссон

Полузащитник

Швеция

1999-2013

148

Робби Кин

Нападающий

Ирландия

1998-2016

146

Анатолий Тимощук

Полузащитник

Украина

2000-2016

144

Томас Равелли

Вратарь

Швеция

1981-1997

143

Марко Кристал

Полузащитник

Эстония

1992-2005

143

Майкл Мифсуд

Нападающий

Мальта

2000-2020

143

Лилиан Тюрам

Защитник

Франция

1994-2008

142

Лука Модрич

Полузащитник

Хорватия

2006-н.в.

140
Хорватия — Чехия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 0
Шотландия 0
1-й тайм

Ф1 (-1.5)

36%

1.97

ИТБ1 (1.5)

28%

1.51

ТБ 2.5

21%

1.93
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа F
Португалия
Германия

П2

27%

2.40

Обе забьют - да

24%

1.86

Ф2 (0)

22%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа E
Испания
Польша

П1

38%

1.37

ТБ 2.5

25%

1.86

Ф1 (-1)

18%

1.58

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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