Модрич стал 15-м европейцем, который сыграл 140 матчей за сборную

Матч второго тура Евро-2020 против Чехии (1:1) стал для хавбека сборной Хорватии Луки Модрича 140-м в форме сборной Хорватии. Полузащитник, дебютировавший в национальной команде в 2006 году, оказался 15-м европейским футболистом, который добрался до этой отметки.

Рекорд Европы — 180 матчей — удерживает Серхио Рамос. Но уже во время чемпионата Европы испанца, не попавшего в заявку своей сборной, может подвинуть португалец Криштиану Роналду, который сейчас делит второе место с Джанлуиджи Буффоном.

Европейские футболисты, которые сыграли 140 и больше матчей за сборную