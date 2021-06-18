Модрич стал 15-м европейцем, который сыграл 140 матчей за сборную
Матч второго тура Евро-2020 против Чехии (1:1) стал для хавбека сборной Хорватии Луки Модрича 140-м в форме сборной Хорватии. Полузащитник, дебютировавший в национальной команде в 2006 году, оказался 15-м европейским футболистом, который добрался до этой отметки.
Рекорд Европы — 180 матчей — удерживает Серхио Рамос. Но уже во время чемпионата Европы испанца, не попавшего в заявку своей сборной, может подвинуть португалец Криштиану Роналду, который сейчас делит второе место с Джанлуиджи Буффоном.
Европейские футболисты, которые сыграли 140 и больше матчей за сборную
|
Игрок
|
Амплуа
|
Команда
|
Годы
|
Матчи
|
Серхио Рамос
|
Защитник
|
Испания
|
2005-н.в.
|
180
|
Джанлуиджи Буффон
|
Вратарь
|
Италия
|
1997-2018
|
176
|
Криштиану Роналду
|
Нападающий
|
Португалия
|
2003-н.в.
|
176
|
Виталий Астафьев
|
Полузащитник
|
Латвия
|
1992-2010
|
167
|
Икер Касильяс
|
Вратарь
|
Испания
|
2000-2016
|
167
|
Мартин Рейм
|
Полузащитник
|
Эстония
|
1992-2009
|
157
|
Лотар Маттеус
|
Полузащитник
|
Германия
|
1980-2000
|
150
|
Андерс Свенссон
|
Полузащитник
|
Швеция
|
1999-2013
|
148
|
Робби Кин
|
Нападающий
|
Ирландия
|
1998-2016
|
146
|
Анатолий Тимощук
|
Полузащитник
|
Украина
|
2000-2016
|
144
|
Томас Равелли
|
Вратарь
|
Швеция
|
1981-1997
|
143
|
Марко Кристал
|
Полузащитник
|
Эстония
|
1992-2005
|
143
|
Майкл Мифсуд
|
Нападающий
|
Мальта
|
2000-2020
|
143
|
Лилиан Тюрам
|
Защитник
|
Франция
|
1994-2008
|
142
|
Лука Модрич
|
Полузащитник
|
Хорватия
|
2006-н.в.
|
140
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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