Модрич считает чемпионат мира более сложным турниром, чем Евро

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич не согласился с высказыванием нападающего национальной команды Франции Килиана Мбаппе о том, что Евро сложнее чемпионата мира по футболу.

«Я не люблю сравнивать. На Евро выступают лучшие команды, но на чемпионате мира тоже есть отличные сборные. Не знаю... но для меня, возможно, чемпионат мира сложнее, потому что в нем участвует больше команд со всего мира. Я понимаю, что имеет в виду Мбаппе, но это мое мнение», — приводит Sportskeeda слова Модрича.

14 июня в Германии стартовал чемпионат Европы по футболу, который продлится до 14 июля. В турнире принимают участие 24 сборные.

Последний чемпионат мира проходил в 2022 году. В финальной стадии играли 32 национальные команды. Победителем мирового первенства в Катаре стала Аргентина, которая в финале обыграла Францию (3:3, по пен. — 4:2).