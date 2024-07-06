Модрич продолжает быть самым возрастным бомбардиром Евро-2024
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич продолжает быть самым возрастным бомбардиром. На момент участия в последнем матче на Евро-2024 игроку было 38 лет и 288 дней.
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду занимает шестое место в истории, уступая помимо бывшего партнера по «Реалу» Ивице Вастичу, Горану Пандеву, Золтану Геро и Гарету Маколи.
Самые возрастные авторы голов в истории чемпионатов Европы:
|
Дата
|
Игрок
|
Команда
|
Матч
|
Возраст
|
24.06.2024
|
Лука Модрич
|
Хорватия
|
Италия — 1:1
|
38 лет 288 дней
|
12.06.2008
|
Ивица Вастич
|
Австрия
|
Польша — 1:1
|
38 лет 256 дней
|
13.06.2021
|
Горан Пандев
|
Северная Македония
|
Австрия — 1:3
|
37 лет 322 дня
|
22.06.2016
|
Золтан Геро
|
Венгрия
|
Португалия — 3:3
|
37 лет 61 день
|
16.06.2016
|
Гарет Маколи
|
Северная Ирландия
|
Украина — 2:0
|
36 лет 194 дня
|
23.06.2021
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
Франция — 2:2
|
36 лет 138 дней
|
25.06.2024
|
Роберт Левандовски
|
Польша
|
Франция — 1:1
|
35 лет 308 дней
|
11.06.2012
|
Андрей Шевченко
|
Украина
|
Швеция — 2:1
|
35 лет 255 дней
|
16.06.2012
|
Георгиос Карагунис
|
Греция
|
Россия — 1:0
|
35 лет 102 дня
|
15.06.2008
|
Ян Коллер
|
Чехия
|
Турция — 2:3
|
35 лет 77 дней