Модрич превзошел Буффона по количеству матчей за национальную сборную

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич во встрече с Албанией (2:2) на Евро-2024 провел свой 177-й матч за национальную команду.

Среди европейских игроков 38-летний атакующий полузащитник превзошел экс-голкипера сборной Италии Джанлуиджи Буффона (176). Чаще Модрича в майке национальной сборной выходили на поле лишь Серхио Рамос (180) и Криштиану Роналду (208).

В следующем матче чемпионата Европы в Германии команда Златко Далича встретится с Италией 24 июня.