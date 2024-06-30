Модрич опубликовал эмоциональный пост после вылета сборной Хорватии с Евро-2024

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич в соцсети опубликовал пост после вылета национальной команды с чемпионата Европы. Он признался, что гордится своей сборной.

«В этой футболке я испытал моменты величайшей радости и гордости в своей жизни. На этом чемпионате Европы мы пережили наименее красивую часть футбола. Но я горжусь игрой Хорватии. Благодарю за огромную поддержку», — написал Модрич.