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Сегодня, 09:33

Модрич опубликовал эмоциональный пост после вылета сборной Хорватии с Евро-2024

Виктория Кравченко
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Лука Модрич.
Фото Global Look Press

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич в соцсети опубликовал пост после вылета национальной команды с чемпионата Европы. Он признался, что гордится своей сборной.

«В этой футболке я испытал моменты величайшей радости и гордости в своей жизни. На этом чемпионате Европы мы пережили наименее красивую часть футбола. Но я горжусь игрой Хорватии. Благодарю за огромную поддержку», — написал Модрич.

Сборная Хорватии на Евро-2024 заняла третье место в группе с Испанией, Италией и Албанией.
Лука Модрич
Евро-2024
Сборная Хорватии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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