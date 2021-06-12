Модрич назвал сборную Англии одной из фаворитов Евро-2020
Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич назвал сборную Англии одной из фаворитов чемпионата Европы.
«Я очень высоко оцениваю сборную Англии, для меня это один из фаворитов турнира. К тому же, англичане проведут большую часть матчей турнира на своем поле. У Англии молодая и талантливая команда, при этом в составе есть и опытные футболисты, и хороший тренер, который давно работает с коллективом. Тем не менее, это не значит, что мы не станем пытаться обыграть англичан. В прошлом мы показывали, на что способны, показывали, что знаем, как играть против Англии. Надеюсь, в воскресенье нам удастся это повторить», — цитирует BBC Модрича.
Матч первого тура групповой стадии Евро-2020 Англия — Хорватия состоится в воскресенье, 13 июня. Начало — в 16.00 (мск). Англичане и хорваты попали в одну группу к Шотландии и Чехии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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