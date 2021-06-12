Модрич назвал сборную Англии одной из фаворитов Евро-2020

Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич назвал сборную Англии одной из фаворитов чемпионата Европы.

«Я очень высоко оцениваю сборную Англии, для меня это один из фаворитов турнира. К тому же, англичане проведут большую часть матчей турнира на своем поле. У Англии молодая и талантливая команда, при этом в составе есть и опытные футболисты, и хороший тренер, который давно работает с коллективом. Тем не менее, это не значит, что мы не станем пытаться обыграть англичан. В прошлом мы показывали, на что способны, показывали, что знаем, как играть против Англии. Надеюсь, в воскресенье нам удастся это повторить», — цитирует BBC Модрича.

Матч первого тура групповой стадии Евро-2020 Англия — Хорватия состоится в воскресенье, 13 июня. Начало — в 16.00 (мск). Англичане и хорваты попали в одну группу к Шотландии и Чехии.