Вратарь сборной Венгрии Петер Гулачи после ничьей с Германией (2:2) на Евро-2020 признался, что сильно разочарован. Ему хотелось выйти в плей-офф. Немцы сравняли счет на 84-й минуте встречи.

«Мне трудно подобрать слова. Мы были так близки к тому, чтобы сотворить историю... Естественно, что я горько разочарован. Германия постоянно давила, но мы не дали ей создать много моментов. Мы великолепно отреагировали на пропущенный гол, снова выйдя вперед в первой же атаке. Путевка в плей-офф была так близко. С самого начала матча мы были сосредоточены на своей игре, а не на сопернике. Мы достойно провели три сложнейших матча, и я разочарован, что мы не прошли дальше», — цитирует пресс-служба УЕФА Гулачи.

Германия набрала четыре очка и завоевала путевку в плей-офф. Команда заняла второе место в группе. У Венгрии два очка и последняя позиция, команда покидает турнир.