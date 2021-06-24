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«Мне трудно подобрать слова». Гулачи — о ничьей с Германией

05:26

Вратарь сборной Венгрии Петер Гулачи после ничьей с Германией (2:2) на Евро-2020 признался, что сильно разочарован. Ему хотелось выйти в плей-офф. Немцы сравняли счет на 84-й минуте встречи.

«Мне трудно подобрать слова. Мы были так близки к тому, чтобы сотворить историю... Естественно, что я горько разочарован. Германия постоянно давила, но мы не дали ей создать много моментов. Мы великолепно отреагировали на пропущенный гол, снова выйдя вперед в первой же атаке. Путевка в плей-офф была так близко. С самого начала матча мы были сосредоточены на своей игре, а не на сопернике. Мы достойно провели три сложнейших матча, и я разочарован, что мы не прошли дальше», — цитирует пресс-служба УЕФА Гулачи.

Германия набрала четыре очка и завоевала путевку в плей-офф. Команда заняла второе место в группе. У Венгрии два очка и последняя позиция, команда покидает турнир.

Германия — Венгрия

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024475--germany-vs-hungary/

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