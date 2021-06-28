Актер, сценарист, один из основателей театра «Квартет И» Ростислав Хаит в интервью «СЭ» высоко оценил игру на Евро-2020 полузащитника Романа Зобнина.

— Три года назад вы восхищались Зобниным. Ставили его даже выше Головина. И вдруг чудовищный привоз...

— Ну вот так случилось. Бывает. К сожалению, в самый неподходящий момент. Из той же серии — автоголы португальцев Рубена Диаша и Рафаэла Геррейру с разницей в четыре минуты. А Дубравка? Неплохой вратарь, за «Ньюкасл» играет, в матче с Испанией совершил два выдающихся сейва, в том числе отразил удар с точки Мораты. А потом вогнал мяч в свои ворота, как волейболист... Впрочем, что-то общее в ошибках Семенова и Зобнина, пожалуй, есть.

— Что же?

— Трясущиеся ноги. На них в плей-офф не войдешь. Все наши футболисты были на Евро дико зажаты. Трусливая тактика порождает скованность. А когда нет дерзости, пропадают и вдохновение, и удача. Что касается Зобнина, то ему в «Спартаке» мешает прогрессировать постоянная смена позиций. Кстати, как и Кузяеву — в «Зените» и сборной. Оба настолько многофункциональные, что регулярно затыкают дыры.

— Универсализм — зло?

— В данном случае — да. Зобнин — это ж наш Канте! Силен как в отборе, так и в подыгрыше. Разве можно представить Канте в роли правого хава? Наверное, бровку он закроет. Но лучших качеств не покажет. Вот и Зобнин их чуть-чуть подрастерял, прыгая с позиции на позицию. Хотя мне он все равно нравится. А в 2018-м был вообще феноменален.

Полностью интервью Ростислава Хаита