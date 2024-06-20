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Митрович — о ничьей со Словенией: «Сборная Сербии взяла важное очко»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард сборной Сербии Александр Митрович подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Словении (1:1).

«Это огромная цель для нас и важное очко. Мы отыгрались на последних секундах, но в итоге, думаю, мы это заслужили! В первом тайме они были лучше, но во втором мы создали много моментов, особенно не повезло мне, но мы боролись до конца», — приводит слова Митровича официальный сайт УЕФА.

Йович отличился на последних секундах, забив с углового, и сравнял счет в этой встрече.

Словения с 2 очками занимает второе место в группе С. Сербия набрала первое очко на этом турнире и располагается на 4-й позиции.

В заключительном туре группового турнира словенцы сыграют против Англии, а сербы встретятся с Данией. Оба матча пройдут 25 июня.

Александр Митрович
Евро-2024
Сборная Сербии по футболу
Сборная Словении по футболу
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