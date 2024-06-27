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Экс-игрок сборной Сербии Милунович: «Англия не показала вообще ничего, но вышла с первого места»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник сборной Сербии Неманья Милунович прокомментировал выход сборной Англии в плей-офф Евро-2024.

«После вылета Сербии с Евро-2024 я никого не поддерживаю. Мы не играли на чемпионатах Европы уже 24 года, так что я доволен тем, что наша сборная вообще отобралась на турнир. Сербы — спортивная нация, у которой есть много сильных спортсменов в разных дисциплинах.

Меня расстроило, что мы так рано покинули Евро. Мне жаль, что мы не показали все свои лучшие качества в матче с англичанами, которые заняли первое место. Англия не показала вообще ничего, но вышла с первого места. Это немного несправедливо. Конечно, очень жаль, что сборной России нет на турнире", — приводит слова Милуновича Metaratings.ru.

Сборная Сербии с двумя очками стала последней в группе С и не вышла в плей-офф. Англия с 5 очками заняла первую строчку.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-igrok-sbornoi-serbii-milunovich-angliya-ne-pokazala-nichego-no-vyshla-v-plei-off-evro-2024-376894/
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Сербии по футболу
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