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Микаутадзе забил гол в каждом матче группового турнира Евро — это девятый случай в истории

Кирилл Бурдаков
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Нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе оказался причастен ко всем четырем голам своей команды на Евро-2024. Форвард «Метца» отметился тремя голами (с игры — Турции, с пенальти — Чехии и Португалии) и результативной передачей на Хвичу Кварацхелию.

23-летний нападающий повторил рекорд турнира, отличившись в каждом из матчей группового турнира.

На нынешнем турнире подобное не удалось больше никому, три года назад результативную серию выдал Криштиану Роналду, в 2016-м — Гарет Бэйл. Вечное достижение удерживает Мишель Платини. В 1984 году француз вывел свою команду в полуфинал, записав на свой счет два хет-трика и единственный мяч во встрече с датчанами.

Все футболисты, забившие в каждом матче группового турнира Евро

Турнир

Игрок

Команда

Матчи

Голы

1984

Мишель Платини

Франция

Дания — 1:0 (1), Бельгия — 5:0 (3), Югославия — 3:2 (3)

7

1996

Алан Ширер

Англия

Швейцария — 1:1 (1), Шотландия — 2:0 (1), Голландия — 4:1 (2)

4

1996

Христо Стоичков

Болгария

Испания — 1:1 (1), Румыния — 1:0 (1), Франция — 1:3 (1)

3

2000

Саво Милошевич

Югославия

Словения — 3:3 (2), Норвегия — 1:0 (1), Испания — 3:4 (1)

4

2004

Руд ван Нистелрой

Голландия

Германия — 1:1 (1), Чехия — 2:3 (1), Латвия — 3:0 (2)

4

2004

Милан Барош

Чехия

Латвия — 2:1 (1), Голландия — 3:2 (1), Германия — 2:1 (1)

3

2016

Гарет Бэйл

Уэльс

Словакия — 2:1 (1), Англия -1:2 (1), Россия — 3:0 (1)

3

2020

Криштиану Роналду

Португалия

Венгрия — 3:0 (2), Германия — 2:4 (1), Франция — 2:2 (2)

5

2024

Жорж Микаутадзе

Грузия

Турция — 1:3 (1), Чехия — 1:1 (1), Португалия — 2:0 (1)

3
Гарет Бэйл
Жорж Микаутадзе
Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Мишель Платини
Чемпионат Европы по футболу
0
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