Михаил Боярский заявил, что Украина сможет дойти до финала Евро

Актер, известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает, что сборная Украины способна дойти до финала Евро-2020. Во вторник, 29 июня, украинцы в дополнительное время переиграли Швецию (2:1) в 1/8 финала.

«Трудный и боевой матч! Против англичан у украинцев есть шансы, — сказал Боярский «СЭ». — Да, долго будет обсуждаться красная карточка... Но получилось, как получилось. Конечно, наша сборная на фоне украинской сборной выглядит бледно. Но еще раз, Украина — молодцы! Украинцы смогут дойти до финала, у них выросли крылья. Четвертьфинал — это уже подвиг. Они очень свирепые. Все может быть».

Сборная Украины в 1/4 финала встретится со сборной Англии, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0).