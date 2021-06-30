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Михаил Боярский заявил, что Украина сможет дойти до финала Евро

01:20
Михаил Боярский. Фото Кристина Коровникова
Михаил Боярский. Фото Кристина Коровникова
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Актер, известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает, что сборная Украины способна дойти до финала Евро-2020. Во вторник, 29 июня, украинцы в дополнительное время переиграли Швецию (2:1) в 1/8 финала.

«Трудный и боевой матч! Против англичан у украинцев есть шансы, — сказал Боярский «СЭ». — Да, долго будет обсуждаться красная карточка... Но получилось, как получилось. Конечно, наша сборная на фоне украинской сборной выглядит бледно. Но еще раз, Украина — молодцы! Украинцы смогут дойти до финала, у них выросли крылья. Четвертьфинал — это уже подвиг. Они очень свирепые. Все может быть».

Сборная Украины в 1/4 финала встретится со сборной Англии, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0).

Швеция — Украина

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Владислав Флегонтов все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля