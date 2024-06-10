Между игроками сборной Германии произошла стычка на тренировке перед Евро-2024

Между защитником сборной Германии Антонио Рюдигером и форвардом Никласом Фюллкругом произошла стычка на тренировке национальной команды, утверждает Bild.

По информации источника, защитник «Реала» грубо подкатился под форварда дортмундской «Боруссии». После того, как Фюллкруг сумел подняться, он попытался выяснить отношения с Рюдигером. Разнимать футболистов пришлось помощнику главного тренера Сандро Вагнеру.

Сборная Германии сыграет на домашнем Евро-2024 в группе A. Соперниками команды Юлиана Нагельсманна станут Шотландия (14 июня), Венгрия (19 июня) и Швейцария (23 июня).