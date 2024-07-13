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Мейра ожидает фантастической игры от Англии и Испании в финале Евро-2024

Алина Савинова
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Участник чемпионата мира 2006 года в составе сборной Португалии Фернанду Мейра рассказал, чего ждет от финального матча Евро-2024 между сборными Англии и Испании.

«Честно, я ожидаю открытой игры, мы это видели на стадии полуфиналов, оба матча были довольно открытыми на атаки, не были утомляющими, со многими шансами на голы. Поэтому я думаю, что финал будет таким же, в обеих командах есть хорошие атакующие футболисты, которые будут пытаться забить мячи, не думая только об обороне. На мой взгляд, сборная Испании является фаворитом, потому что команда играет в очень привлекательный футбол, но у англичан тоже есть хорошие футболисты, поэтому будет фантастический финал», — приводит ТАСС слова Мейры.

Финал чемпионата Европы состоится в воскресенье, 14 июля, на Олимпийском стадионе в Берлине. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Фернанду Мейра
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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