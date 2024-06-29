Мейра назвал сборную Австрии главным открытием Евро-2024 по итогам группового этапа

Бывший футболист сборной Португалии Фернанду Мейра отметил результаты национальной команды Австрии по итогам матчей группового этапа чемпионата Европы-2024.

«Если выбирать одну команду, то я бы выбрал Австрию, она стала первой в очень сложной группе. Я думаю, что все фавориты должны подходить к соперникам с уважением, потому что в плей-офф всегда тяжело, самое главное — не забывать про агрессию в атаке, соблюдать чистоту в обороне. Иначе могут начаться проблемы. Если фавориты будут подходить к командам без уважения, то мы получим новые сюрпризы», — сказал Мейра в интервью ТАСС.

Сборная Австрии в 1/8 финала ЧЕ-2024 сыграет против Турции. Матч состоится 2 июля в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена».