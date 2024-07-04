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Мейра назвал голкипера Кошту лучшим игроком сборной Португалии на Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра рассказал, кого считает лучшим игроком сборной Португалии на Евро-2024.

«Я думаю, что на данный момент лучшим футболистом сборной Португалии на Евро является Диогу Кошта. Он показал великолепное выступление. Конечно, Витинья тоже провел фантастический сезон в «ПСЖ», также один из лучших игроков команды. Нуну Мендеш тоже играл хорошо. Но если выбирать одного, то я бы назвал Диогу Кошту», — цитирует Мейру ТАСС.

24-летний голкипер провел 4 матча на Евро-2024, пропустил три мяча и дважды отыграл на ноль. Сборная Португалии в 1/4 финала чемпионата Европы сыграет с Францией. Матч состоится 5 июля в Гамбурге и начнется в 22.00 мск.

Источник: ТАСС
Фернанду Мейра
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Диогу Кошта
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