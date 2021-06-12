Мерих Демирал забил юбилейный автогол чемпионатов Европы
Защитник сборной Турции Мерих Демирал, срезав мяч в свои ворота в игре с Италией (0:3), стал автором десятого автогола в истории чемпионатов Европы.
Защитник «Ювентуса» оказался вторым в истории футболистом, огорчившим своего вратаря в матче открытия Евро.
До него подобным образом «отличался» только Антон Ондруш из сборной Чехословакии, который в полуфинале Евро-1976 забил и в свои и в чужие ворота.
(Кирилл Бурдаков)
Все автоголы в истории финальных турниров Евро
|
Дата
|
Игрок
|
Команда
|
Стадия
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
Итог
|
16.06.1976
|
Антон Ондруш
|
Чехословакия
|
1/2 финала
|
Голландия
|
77'
|
1:1
|
1:3
|
18.06.1996
|
Любослав Пенев
|
Болгария
|
Гр.турнир
|
Франция
|
63'
|
0:2
|
1:3
|
25.06.2000
|
Деян Говедарица
|
Югославия
|
1/4 финала
|
Голландия
|
51'
|
0:3
|
1:6
|
17.06.2004
|
Игор Тудор
|
Хорватия
|
Гр.турнир
|
Франция
|
22'
|
0:1
|
2:2
|
30.06.2004
|
Жорже Андраде
|
Португалия
|
1/2 финала
|
Голландия
|
63'
|
2:1
|
2:1
|
15.06.2012
|
Глен Джонсон
|
Англия
|
Гр.турнир
|
Швеция
|
49'
|
1:1
|
3:2
|
13.06.2016
|
Сайран Кларк
|
Ирландия
|
Гр.турнир
|
Швеция
|
71'
|
1:1
|
1:1
|
18.06.2016
|
Биркир Сайварссон
|
Исландия
|
Гр.турнир
|
Венгрия
|
88'
|
1:1
|
1:1
|
25.06.2016
|
Гарет Маколи
|
Сев.Ирландия
|
1/8 финала
|
Уэльс
|
75'
|
0:1
|
0:1
|
11.06.2021
|
Мерих Демирал
|
Турция
|
Гр.турнир
|
Италия
|
53'
|
0:1
|
0:3
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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