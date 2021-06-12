Мерих Демирал забил юбилейный автогол чемпионатов Европы

Защитник сборной Турции Мерих Демирал, срезав мяч в свои ворота в игре с Италией (0:3), стал автором десятого автогола в истории чемпионатов Европы.

Защитник «Ювентуса» оказался вторым в истории футболистом, огорчившим своего вратаря в матче открытия Евро.

До него подобным образом «отличался» только Антон Ондруш из сборной Чехословакии, который в полуфинале Евро-1976 забил и в свои и в чужие ворота.

(Кирилл Бурдаков)

Все автоголы в истории финальных турниров Евро