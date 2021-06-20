Мендьета считает, что Испания играла очень однообразно в матче с Польшей

Бывший полузащитник сборной Испании Гаиска Мендьета оценил игру команды в матче Евро-2020 против Польши (1:1).

«К сожалению, у Испании игра пошла не по плану, — цитирует Мендьету официальный сайт УЕФА 20 июня. — Она пыталась что-то изменить, чтобы вновь выйти вперед, но действовала очень однообразно.

Такую крепкую и организованную команду как Польша сложно удивить. Теперь все надо решать в последней игре. Это не идеальный расклад, но мы должны верить в эту команду».

В составе испанцев забил Альваро Мората. У поляков отличился Роберт Левандовски.