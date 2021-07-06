Мем полуфинала Италия — Испания: Карасев и его памятник на «Уэмбли»
22:24
Российский арбитр Сергей Карасев является четвертым судьей на матче 1/2 финала Евро-2020 Италия — Испания. Игра проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
В подтрибунном помещении россиянин стоял рядом с памятником, который похож на него самого. В сети шутят, что это памятник именно российскому арбитру.
? Сергей Карасёв и памятник Сергею Карасёву на «Уэмбли». В — величие. pic.twitter.com/HEqFLZmIpo— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 6, 2021
Матч начался в 22.00 по московскому времени. По ходу первого тайма счет равный — 0:0.
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16.5%
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