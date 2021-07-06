Российский арбитр Сергей Карасев является четвертым судьей на матче 1/2 финала Евро-2020 Италия — Испания. Игра проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

В подтрибунном помещении россиянин стоял рядом с памятником, который похож на него самого. В сети шутят, что это памятник именно российскому арбитру.

? Сергей Карасёв и памятник Сергею Карасёву на «Уэмбли». В — величие. pic.twitter.com/HEqFLZmIpo — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 6, 2021

Матч начался в 22.00 по московскому времени. По ходу первого тайма счет равный — 0:0.