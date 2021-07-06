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Мем полуфинала Италия — Испания: Карасев и его памятник на «Уэмбли»

22:24
Сергей Карасев и памятник. Фото Twitter
Сергей Карасев и памятник. Фото Twitter
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Российский арбитр Сергей Карасев является четвертым судьей на матче 1/2 финала Евро-2020 Италия — Испания. Игра проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

В подтрибунном помещении россиянин стоял рядом с памятником, который похож на него самого. В сети шутят, что это памятник именно российскому арбитру.

Матч начался в 22.00 по московскому времени. По ходу первого тайма счет равный — 0:0.

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