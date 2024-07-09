Мбаппе является самым быстрым футболистом Евро-2024, француз достиг скорости 36,5 км/ч

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе является промежуточным лидером по максимальной достигнутой скорости среди всех футболистов, принимающих участие в Евро-2024.

Согласно данным, опубликованным пресс-службой турнира, форварду удалось развить скорость 36,5 км/ч. Второе место в рейтинге занял испанец Ферран Торрес (36 км/ч), на третьей строчке — словенец Беньямин Шешко (35,9).

Лидеры по максимальной скорости на Евро-2024. Фото УЕФА

Сборная Франции вместе с Мбаппе дошла до полуфинала Евро-2024, в котором сыграет против Испании. Матч состоится во вторник, 9 июля и начнется в 22.00 (мск).

Второй полуфинал турнира между Нидерландами и Англией пройдет в среду, 10 июля и также начнется в 22.00 (мск).