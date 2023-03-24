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Сегодня, 01:09

Мбаппе рассказал, каким должен быть капитан сборной Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, каким должен быть идеальный капитан команды. Форвард был назначен новым капитаном «трехцветных».

«Хороший капитан — это человек, сосредоточенный на команде, объединяющий вокруг себя игроков и способный вести за собой. Первая неделя в новой роли прошла хорошо, меня поздравляло много людей. Я хочу быть открытм для других и давать другим игрокам возможность выражать себя. Да, я говорил с Гризманном на тему капитанства. Он был разочарован, что не получил повязку, и я его понимаю. У меня была бы такая же реакция. Он самый важный игрок эпохи Дешама. Мы вместе будем двигаться к победам», — приводит Foot National слова Мбаппе.

В пятницу, 24 марта, Франция сыграет с Нидерландами, а в понедельник, 27 марта, встретится с Ирландией.

Килиан Мбаппе (сборная Франции). Дешам отдал капитанскую повязку Мбаппе и довел до истерики Гризманна. К чему приведет новый скандал в сборной Франции?
Килиан Мбаппе
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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