Мбаппе рассказал, каким должен быть капитан сборной Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, каким должен быть идеальный капитан команды. Форвард был назначен новым капитаном «трехцветных».

«Хороший капитан — это человек, сосредоточенный на команде, объединяющий вокруг себя игроков и способный вести за собой. Первая неделя в новой роли прошла хорошо, меня поздравляло много людей. Я хочу быть открытм для других и давать другим игрокам возможность выражать себя. Да, я говорил с Гризманном на тему капитанства. Он был разочарован, что не получил повязку, и я его понимаю. У меня была бы такая же реакция. Он самый важный игрок эпохи Дешама. Мы вместе будем двигаться к победам», — приводит Foot National слова Мбаппе.

В пятницу, 24 марта, Франция сыграет с Нидерландами, а в понедельник, 27 марта, встретится с Ирландией.