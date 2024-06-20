Мбаппе провел тренировку со сборной Франции в маске

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вышел в специальной маске на тренировку национальной команды в преддверии матча группового турнира Евро-2024 с Нидерландами.

В среду, 19 июня, футболист тренировался с пластырем на носу. Часть занятия он провел индивидуально с тренером по физподготовке, а затем присоединился к команде для отработки ударов.

25-летний француз травмировал нос в матче 1-го тура группового турнира Евро-2024 против Австрии (1:0). Изначально предполагалось, что ему потребуется операция, но после обследования в больнице Дюссельдорфа было принято решение обойтись без хирургического вмешательства.

Ранее сообщалось, что Мбаппе может пропустить оставшиеся игры «трехцветных» на групповом этапе Евро. Сборная Франции 21 июня сыграет против Нидерландов, а 25-го числа встретится с Польшей.