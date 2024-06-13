Мбаппе пропустил открытую тренировку сборной Франции в Падерборне

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе пропустил тренировку национальной команды, которая готовится к Евро-2024, сообщает журналист Фабрис Хоукинс в соцсети Х (ранее Twitter). Занятие проходило в Падерборне.

По данным источника, 25-летний футболист тренируется отдельно на базе сборной Франции.

В товарищеском матче форвард получил травму с Люксембургом (3:0). Также он испытывает проблемы со спиной. В сборной Франции переживают, что к началу Евро-2024 Мбаппе не успеет полностью восстановиться.