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Мбаппе призвал поддержать Гризманна, которого критикуют за игру на Евро-2024

Виктория Кравченко
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, что думает о товарище по команде Антуане Гризманне, которого критикуют за игру на Евро-2024.

«Он был немного напряжен. Это несправедливо, учитывая, что эта критика исходит Франции. Он переживает трудное время, нам нужно его поддержать, так как Антуан многое сделал для сборной. Он подвергается нападкам, мне немного больно [из-за этого]. Нужно его поддержать, так как он важный игрок для нас», — цитирует Мбаппе RMC Sport.

На Евро-2024 Гризманн принял участие в четырех матчах, не отметившись результативными действиями.

Сборные Португалии и Франции сыграют в четвертьфинале чемпионата Европы 5 июля. Матч пройдет в Гамбурге на арене «Фолькспаркштадион» и начнется в 22.00 по московскому времени.

Антуан Гризманн
Килиан Мбаппе
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
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