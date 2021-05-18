Мбаппе отреагировал на возвращение Бензема в сборную Франции
22:45
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на возвращение в команду Карима Бензема. Нападающий был включен в состав сборной на Евро-2020. В своем Twitter Мбаппе опубликовал их совместное фото в форме национальной команды.
KB x KM ??? pic.twitter.com/72smmr87f2— Kylian Mbapp? (@KMbappe) May 18, 2021
33-летний Карим Бензема в 2015 году был отстранен от игр за сборную Франции из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна и с тех пор не вызывался в команду.
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