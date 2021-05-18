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Мбаппе отреагировал на возвращение Бензема в сборную Франции

22:45
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Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на возвращение в команду Карима Бензема. Нападающий был включен в состав сборной на Евро-2020. В своем Twitter Мбаппе опубликовал их совместное фото в форме национальной команды.

33-летний Карим Бензема в 2015 году был отстранен от игр за сборную Франции из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна и с тех пор не вызывался в команду.

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