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Мбаппе опубликовал дизайн новой маски перед матчем Евро с Нидерландами

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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
Публикация Килиана Мбаппе.
Фото Соцсети
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Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе в соцсетях перед матчем Евро-2024 против Нидерландов опубликовал фото с формой национальной команды и однотонной маской.

Нападающий включен в состав «трехцветных» на игру, которая начнется в 22:00 (мск).

Публикация Килиана Мбаппе.
Фото Соцсети

Ранее стало известно, что 25-летний не сможет сыграть на турнире в защитной маске с французским триколором. По правилам УЕФА, защитная маска должна быть одного цвета и без какой-либо символики.

Мбаппе травмировал нос в матче 1-го тура группового турнира Евро-2024 против Австрии (1:0). Изначально предполагалось, что ему потребуется операция, но после обследования в больнице Дюссельдорфа было принято решение обойтись без хирургического вмешательства.

Чемпионат Европы. Группа D
21 июн, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
Нидерланды
Франция

Килиан Мбаппе
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
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