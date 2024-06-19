Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 18:21

Мбаппе — о травме в матче с Австрией: «Без рисков нет побед»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе опубликовал мотивационную цитату в соцсетях после матча группового турнира Евро-2024 с Австрией (1:0).

«Без рисков нет побед», — написал Мбаппе, опубликовав фото с игры против австрийцев. К подписи он добавил смеющийся эмодзи.

25-летний француз на 86-й минуте встречи с Австрией столкнулся с защитником Кевином Дансо, в результате чего получил сильный удар по носу. Изначально предполагалось, что ему потребуется операция, но после обследования в больнице Дюссельдорфа было принято решение обойтись без хирургического вмешательства.

Во втором матче на Евро-2024 Франция 21 июня сыграет с Нидерландами, а 25 июня встретится с Польшей.

Килиан Мбаппе
Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
В Германии во время трансляции Евро-2024 показали Крым частью России
Биография Сергея Бобровского: жизнь и карьера российского вратаря «Флориды»
В Москве задержали четвертого фигуранта дела о массовом отравлении людей
Макдэвид – зверь с пачкой новых рекордов века, а Бобровского лишили домашнего чемпионства. Что произошло в пятом матче финала Кубка Стэнли
Путин и Ким Чен Ын после переговоров обменялись подарками
Уехавшую в Латвию Хаматову уволили из театра в Риге
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Хорватию устроит только победа над Италией для выхода в плей-офф
В Хорватии назвали тяжелым ударом упущенную победу над Албанией
Балканское безумие на Евро! Глупые ошибки, камбэки, автогол, спасение на последних минутах — Хорватия и Албания дали жару
Германия — Венгрия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Евро-2024: расписание и результаты матчей 19 июня
Хорватия упустила победу над Албанией в добавленное время
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Евро-2024: расписание и результаты матчей 19 июня

В Хорватии назвали тяжелым ударом упущенную победу над Албанией

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости