Мбаппе не сможет сыграть на Евро в защитной маске в цветах французского флага

Форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе не сможет сыграть в защитной маске с французским триколором, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, правила УЕФА разрешают использовать маску только одного цвета.

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сообщил, что 25-летний форвард может принять участие в матче второго тура группового турнира Евро-2024 против Нидерландов.

Мбаппе травмировал нос в матче 1-го тура группового турнира Евро-2024 против Австрии (1:0). Изначально предполагалось, что ему потребуется операция, но после обследования в больнице Дюссельдорфа было принято решение обойтись без хирургического вмешательства.