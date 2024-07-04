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Мбаппе: «Я уважаю Роналду, но хочу идти своим путем»

Алина Савинова
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мнением о форварде Криштиану Роналду в преддверии матча 1/4 финала Евро-2024 против Португалии.

«Он останется легендой футбола, но мы надеемся на победу завтра. Завидую ли я ему в чем-то? Нужно ценить то, что он есть, и то, каким он был. Криштиану — уникальный игрок. Его биография говорит сама за себя. Я уважаю его. Роналду уникален! Такой игрок только один. Я просто хочу идти своим путем», — цитирует Мбаппе RMC Sport.

Сборные Португалии и Франции сыграют в четвертьфинале чемпионата Европы 5 июля. Матч пройдет в Гамбурге на арене «Фолькспаркштадион» и начнется в 22.00 по московскому времени.

Роналду выступает за национальную команду Португалии с 2003 года. Всего 39-летний форвард провел 211 матчей, в которых отметился 130 голами.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/euro/direct-euro-2024-equipe-de-france-suivez-en-live-toutes-les-infos-avant-le-quart-des-bleus_LN-202407020232.html
Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Футбол
Евро-2024
Чемпионат Европы по футболу
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