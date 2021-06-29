Мбаппе извинился перед болельщиками за промах в серии пенальти против Швейцарии
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе извинился перед фанатами после поражения от Швейцарии (3:3; 4:5 — по пенальти) в матче 1/8 финала Евро-2020.
«Очень сложно перевернуть эту страницу. Очень грустно из-за вылета, мы не смогли добиться своей цели. Мне очень жаль насчет решающего пенальти. Я хотел помочь команде, но провалился. Будет трудно уснуть. К сожалению, таковы взлеты и падения спорта, который я очень люблю. Я знаю, что вы, болельщики, очень расстроены, но я хочу поблагодарить вас за поддержку и веру в нашу команду. Самое главное — вернуться сильнее в будущем. Поздравляю сборную Швейцарии, удачи этой команде», — написал у себя в Instagram Мбаппе.
Мбаппе не реализовал решающий 11-метровый в серии пенальти против Швейцарии. После его удара сборная Франции покинула Евро-2020.
В 1/4 финала турнира Швейцария сыграет со сборной Испании. Матч состоится 2 июля в Санкт-Петербурге, начало — в 19.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/p/CQrpin5lbT8/?utm_source=ig_embed&ig_rid=e5b12b40-4ca2-4db2-9967-692d1a51ce1f
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