Мбаппе извинился перед болельщиками за промах в серии пенальти против Швейцарии

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе извинился перед фанатами после поражения от Швейцарии (3:3; 4:5 — по пенальти) в матче 1/8 финала Евро-2020.

«Очень сложно перевернуть эту страницу. Очень грустно из-за вылета, мы не смогли добиться своей цели. Мне очень жаль насчет решающего пенальти. Я хотел помочь команде, но провалился. Будет трудно уснуть. К сожалению, таковы взлеты и падения спорта, который я очень люблю. Я знаю, что вы, болельщики, очень расстроены, но я хочу поблагодарить вас за поддержку и веру в нашу команду. Самое главное — вернуться сильнее в будущем. Поздравляю сборную Швейцарии, удачи этой команде», — написал у себя в Instagram Мбаппе.

Мбаппе не реализовал решающий 11-метровый в серии пенальти против Швейцарии. После его удара сборная Франции покинула Евро-2020.

В 1/4 финала турнира Швейцария сыграет со сборной Испании. Матч состоится 2 июля в Санкт-Петербурге, начало — в 19.00 (мск).