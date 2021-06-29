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Мбаппе извинился перед болельщиками за промах в серии пенальти против Швейцарии

09:15
Килиан Мбаппе. Фото Instagram
Килиан Мбаппе. Фото Instagram
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе извинился перед фанатами после поражения от Швейцарии (3:3; 4:5 — по пенальти) в матче 1/8 финала Евро-2020.

28&nbsp;июня. Бухврест. Франция&nbsp;&mdash; Швейцария&nbsp;&mdash; 3:3. Футболисты сборной Швейцарии вышли в&nbsp;четвертьфинал чемпионата Европы.Переворот Франции, спасение и торжество Швейцарии: от сэйва Ллориса до промаха Мбаппе

«Очень сложно перевернуть эту страницу. Очень грустно из-за вылета, мы не смогли добиться своей цели. Мне очень жаль насчет решающего пенальти. Я хотел помочь команде, но провалился. Будет трудно уснуть. К сожалению, таковы взлеты и падения спорта, который я очень люблю. Я знаю, что вы, болельщики, очень расстроены, но я хочу поблагодарить вас за поддержку и веру в нашу команду. Самое главное — вернуться сильнее в будущем. Поздравляю сборную Швейцарии, удачи этой команде», — написал у себя в Instagram Мбаппе.

Мбаппе не реализовал решающий 11-метровый в серии пенальти против Швейцарии. После его удара сборная Франции покинула Евро-2020.

В 1/4 финала турнира Швейцария сыграет со сборной Испании. Матч состоится 2 июля в Санкт-Петербурге, начало — в 19.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CQrpin5lbT8/?utm_source=ig_embed&ig_rid=e5b12b40-4ca2-4db2-9967-692d1a51ce1f

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