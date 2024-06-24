Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 20:39

Мбаппе хочет сыграть против Польши

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассчитывает сыграть против Польши в последнем матче группового турнира Евро-2024, сообщает RMC Sport.

Ранее сообщалось, что 25-летний форвард получил разрешение играть в черной маске на чемпионате Европы. Мбаппе получил перелом носа в первом туре группового турнира Евро-2024 с Австрией (1:0). По этой причине он пропустил игру второго тура с Нидерландами (0:0).

После двух туров сборная Франции с 4 очками занимает второе место в группе D. Матч против Польши пройдет во вторник, 25 июня. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Килиан Мбаппе
Футбол
Евро-2024
Сборная Польши по футболу
Сборная Франции по футболу
1
0
Читайте также
Вратарь Лорис Кариус и телеведущая Дилетта Леотта поженились
Бекхэм навестил неизлечимо больного Эрикссона с вином
СК РФ сообщил о 19 погибших в результате терактов в Дагестане
Главная легенда о Дмитриевой: душа Булгакова переселилась в нее
Водитель автобуса рассказал о вывозе людей из-под обстрелов ВСУ в Севастополе
СК сообщил об установлении личностей всех ликвидированных в Дагестане боевиков
Популярное видео
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Албания — Испания: смотреть трансляцию матча Евро 2024 в прямом эфире
Спаллетти: «Хорватия не просто великая команда, но и очень опытная»
Хорватия — Италия: смотреть трансляцию матча Евро 2024 в прямом эфире
Вратарь «Газпром-Югры» Купатадзе: «Из-за схемы сборной Грузии Кварацхелия не находит своего места на поле»
Франция — Польша: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Тубич: «Никто не может объяснить, почему Сербия не может реализовать свои моменты»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спаллетти: «Хорватия не просто великая команда, но и очень опытная»

Албания — Испания: смотреть трансляцию матча Евро 2024 в прямом эфире

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости