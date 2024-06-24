Мбаппе хочет сыграть против Польши

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассчитывает сыграть против Польши в последнем матче группового турнира Евро-2024, сообщает RMC Sport.

Ранее сообщалось, что 25-летний форвард получил разрешение играть в черной маске на чемпионате Европы. Мбаппе получил перелом носа в первом туре группового турнира Евро-2024 с Австрией (1:0). По этой причине он пропустил игру второго тура с Нидерландами (0:0).

После двух туров сборная Франции с 4 очками занимает второе место в группе D. Матч против Польши пройдет во вторник, 25 июня. Начало — в 19.00 по московскому времени.