Матюнин объяснил, почему арбитр не поставил пенальти в ворота Испании за руку Кукурельи

Бывший арбитр Алексей Матюнин в разговоре с «СЭ» оценил эпизод с неназначенным в ворота сборной Испании пенальти на 106-й минуте матча 1/4 финала Евро-2024 против Германии (2:1 д.в.).

«Согласен, по мне решение — продолжить. В момент контакта рука в естественном положении, игрок ее успел убрать. Оснований для пенальти не вижу», — сказал Матюнин «СЭ».

На 106-й минуте судья Антони Тэйлор принял решение не наказывать испанцев 11-метровым ударом, когда в их штрафной площади после удара Джамала Мусиалы произошел контакт мяча с левой рукой Марка Кукурельи.

Сборная Испании стала первым полуфиналистом Евро-2024. Команда Луиса де ла Фуэнте сыграет с победителем пары Португалия — Франция.