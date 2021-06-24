Матыцин: «На Евро хорошо себя зарекомендовала система Fan-ID»
Министр спорта России Олег Матыцин на пресс-конференции по итогам группового этапа чемпионата Европы оценил организацию турнира в Санкт-Петербурга.
«Мы были вынуждены усилить антиковидные меры, был сокращен доступ в фан-зону, а в Москве ее пришлось закрыть. Но негативных настроений со стороны людей это не вызвало. Гости из-за рубежа тоже отнеслись с пониманием. Хорошо себя зарекомендовала система Fan-ID — 130 тысяч было выдано, 90 тысяч российским болельщикам. Очень важно, что мы открыты. Уверен, что матч 1/4 финала тоже пройдет отлично. Стадион будет заполнен на 50 процентов. К сожалению, это тот критерий, который мы не можем увеличить», — рассказал Матыцин.
Сборная России заняла последнее место в группе В на Евро-2020, набрав 3 очка в трех матчах, потерпев два поражения при одной победе.
Санкт-Петербург принял шесть матчей групповой стадии: Бельгия — Россия (3:0), Финляндия — Россия (0:1), Финляндия — Бельгия (0:2), Польша — Словакия (1:2), Швеция — Словакия (1:0) и Швеция — Польша (3:2). Город примет еще одну встречу турнира — четвертьфинальный матч, который состоится 2 июля. В нем сыграют победители игр Франция — Швейцария и Хорватия — Испания.
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