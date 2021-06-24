Матыцин: «На Евро хорошо себя зарекомендовала система Fan-ID»

Министр спорта России Олег Матыцин на пресс-конференции по итогам группового этапа чемпионата Европы оценил организацию турнира в Санкт-Петербурга.

«Мы были вынуждены усилить антиковидные меры, был сокращен доступ в фан-зону, а в Москве ее пришлось закрыть. Но негативных настроений со стороны людей это не вызвало. Гости из-за рубежа тоже отнеслись с пониманием. Хорошо себя зарекомендовала система Fan-ID — 130 тысяч было выдано, 90 тысяч российским болельщикам. Очень важно, что мы открыты. Уверен, что матч 1/4 финала тоже пройдет отлично. Стадион будет заполнен на 50 процентов. К сожалению, это тот критерий, который мы не можем увеличить», — рассказал Матыцин.

Сборная России заняла последнее место в группе В на Евро-2020, набрав 3 очка в трех матчах, потерпев два поражения при одной победе.