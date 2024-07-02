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Кек: «Надеюсь, Евро-2024 станет отправной точкой для будущего словенского футбола»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек прокомментировал поражение от Португалии (0:0, пен. — 0:3) в матче 1/8 финала Евро-2024.

«Хочу поздравить Португалию, знающую, как побеждать по пенальти. Что же до нас самих, мне грустно, что приходится возвращаться, — я бы хотел остаться на этом турнире. Соперник держал нити игры в своих руках, но мы по ходу встречи играли все лучше. Проиграв, не празднуют. Чувствуем горечь, но, с другой стороны, подслащенную. Надеюсь, этот турнир станет отправной точкой для будущего словенского футбола», — цитирует пресс-служба УЕФА Кека.

В 1/4 финала Евро-2024 сборная Португалии встретится с командой Франции. Матч состоится 5 июля. Начало игры — 22.00 по московскому времени.

Криштиану Роналду и&nbsp;футболисты сборной Португалии после победы над Словенией (0:0, пен. 3:0). От слез Роналду до бенефиса Кошты. Вратарь спас Португалию от позора, но она в заложниках у Криштиану
Источник: https://ru.uefa.com/euro2024/match/2036201--portugal-vs-slovenia/
Евро-2024
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