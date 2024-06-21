Дзакканьи: «Теперь Италии предстоит трудный матч с Хорватией»

Вингер сборной Италии Маттиа Дзакканьи прокомментировал поражение от Испании (0:1) в матче Евро-2024.

«Мы пытались изменить ход матча. Возможно, в концовке встречи даже создали условия для того, чтобы добиться ничьей. Теперь же давайте забудем эту игру и сосредоточимся на следующей. Предстоит очередной трудный матч с Хорватией — нам нужно хорошо подготовиться и постараться его выиграть», — цитирует пресс-служба УЕФА Дзакканьи.

В третьем туре Испания сыграет с Албанией, а Италия встретится с Хорватией. Обе игры пройдут 24 июня.