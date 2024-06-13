Защитник сборной Нидерландов де Лигт: «Мы можем далеко пройти на Евро-2024»

Защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт считает, что его национальная команда может добиться успеха на предстоящем чемпионате Европы-2024.

«Хорошо, что у нас много ребят из лучших команд Европы. Это очень важно для такого турнира, потому что это означает, что у нас есть необходимый опыт игры с топ-игроками каждые три-четыре дня. У нас высокий уровень мастерства по всем направлениям. Нам придется двигаться от матча к матчу, но я думаю, что мы, безусловно, можем далеко пройти», — приводит слова де Лигта Reuters.

Команда Рональда Кумана сыграет на континентальном первенстве в группе D против Польши, Австрии и Франции.