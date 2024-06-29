Маттеус восхитился игрой Забитцера на чемпионате Европы

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус назвал лучшего игрока чемпионата Европы.

«Марсель Забитцер. Видел его вживую в Берлине во время победы Австрии над Нидерландами со счетом 3:2. Он быст, легок и изящен, то, как он использует своих товарищей по команде, как он работает в защите, скорость, с которой он играет вперед — я почти не видел его таким в Дортмунде», — цитирует Маттеуса Меtro.

Он также что сборная Австрии играет на Евро-2024 не хуже команд Франции и Нидерландов.

На данный момент в чемпионате Европы Забитцер принял участие в 3-х матчах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.