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Маттеус: «Германия станет чемпионом Европы! В финале мы победим Францию»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной Германии Лотар Маттеус уверен, что его национальная команда станет победителем чемпионата Европы по футболу 2024 года.

«В пятницу наша сборная открывает домашний чемпионат Европы против Шотландии. И, как и раньше, когда я был игроком, я твердо уверен, что мы сможем выиграть турнир. Мой прогноз: Германия станет чемпионом Европы!» — приводит Sport Bild слова Маттеуса.

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Экс-игрок «Баварии» предвидит встречу сборной Германии с Францией в финале турнира.

«В сетке Bild я указал, что Германия выиграет группу, в 1/8 финала обыграет Сербию, в 1/4 — Испанию. В полуфинале мы победим Португалию, а в финале — Францию. Конечно, это всего лишь ставка, но почему бы пути Германии не выглядеть так?» — добавил он.

14 июня сборная Германии сыграет с Шотландией в матче открытия Евро-2024. Встреча пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» и начнется в 22.00 по московскому времени.

17-й в истории чемпионат Европы по футболу стартует 14 июня и завершится 14 июля. Матчи Евро-2024 будут сыграны на полях десяти стадионов.

Источник: Sport Bild
Лотар Маттеус
Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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