Матчи чемпионата Европы 21 июня: расписание трансляций игр дня Евро-2024

Нидерланды и Франция сыграют на Евро-2024 21 июня

Очередные матчи группового турнира чемпионата Европы-2024 пройдут в пятницу, 21 июня. В группе E Словакия встретится с Украиной, а в группе D состоятся игры Польша — Австрия и Нидерланды — Франция.

«СЭ» на своем сайте ведет текстовые онлайн-трансляции встреч чемпионата Европы-2024. В нашем матч-центре также доступны ключевые события игр.

Расписание трансляций игр 21 июня на Евро-2024

Группа E. Словакия — Украина. 16:00. Прямой эфир на онлайн-платформе «Окко Спорт»

Группа D. Польша — Австрия. 19:00. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ», «Матч Премьер», онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Окко спорт»

Группа D. Нидерланды — Франция. 22:00. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ», «Матч Премьер», онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Окко спорт»

В групповой стадии Евро-2024 принимают участие 24 национальные сборные. Финал пройдет 14 июля на берлинской арене «Олимпиаштадион».

Действующим чемпионом является Италия, которая в финале чемпионата Европы-2020 в серии пенальти одержала победу над Англией (1:1, пенальти — 3:2).