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Сегодня, 05:00

Матчи чемпионата Европы 25 июня: расписание трансляций игр дня Евро-2024

Нидерланды сыграют с Австрией на чемпионате Европы по футболу 25 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Талисман Евро-2024 — медведь Альберт.
Фото AFP

Во вторник, 25 июня, состоятся четыре матча группового этапа на чемпионате Европы по футболу. В группе D Нидерланды сыграют с Австрией, а Франция — с Польшей. В группе С Англия встретится со Словенией, а Дания — с Сербией. Публикуем расписание трансляций. Время начала — московское.

Расписание трансляций Евро 2024 25 июня

19.00. Нидерланды — Австрия
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: Okko

19.00. Франция — Польша
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko

22.00. Англия — Словения
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko

22.00. Дания — Сербия
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: Okko

На сайте «СЭ» пройдут текстовые онлайн-трансляции матчей.

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Евро-2024
Чемпионат Европы по футболу
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