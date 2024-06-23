Матчи чемпионата Европы 23 июня: расписание трансляций игр дня Евро-2024
Швейцария сыграет с Германией на чемпионате Европы 23 июня
В воскресенье, 23 июня, состоятся два матча группового этапа чемпионата Европы по футболу. В группе А Швейцария сыграет с Германией, а Шотландия встретится с Венгрией. «СЭ» публикует расписание трансляций. Время начала — московское.
Расписание трансляций Евро 2024 23 июня
22.00. Швейцария — Германия (группа А)
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko
22.00. Шотландия — Венгрия (группа А)
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: Okko
На сайте «СЭ» пройдут текстовые онлайн-трансляции матчей. Полностью расписание игр группового этапа доступно на странице Евро-2024 на нашем сайте.
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