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Матчи чемпионата Европы 22 июня: расписание трансляций игр дня Евро-2024

Турция сыграет с Португалией на Евро-2024 22 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Португалии.
Фото Reuters

Очередные матчи группового турнира чемпионата Европы-2024 пройдут в субботу, 22 июня. В группе E Бельгия встретится с Румынией, а в группе F состоятся игры Грузия — Чехия и Турция — Португалия.

«СЭ» на своем сайте ведет текстовые онлайн-трансляции встреч чемпионата Европы-2024. В нашем матч-центре также доступны ключевые события игр.

Расписание трансляций игр 22 июня на Евро-2024

  • Группа F. Грузия — Чехия. 16:00. Прямой эфир на онлайн-платформе «Окко Спорт»
  • Группа F. Турция — Португалия. 19:00. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ», «Матч Премьер», онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Окко спорт»
  • Группа E. Бельгия — Румыния. 22:00. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ», «Матч Премьер», онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Окко спорт»

В групповой стадии Евро-2024 принимают участие 24 национальные сборные. Финал пройдет 14 июля на берлинской арене «Олимпиаштадион».

Действующим чемпионом является Италия, которая в финале чемпионата Европы-2020 в серии пенальти одержала победу над Англией (1:1, пенальти — 3:2).

Трофей чемпионов Европы по&nbsp;футболу на&nbsp;Олимпийском стадионе в&nbsp;Берлине. Евро 2024 — основная информация: даты и расписание матчей, все сборные и города турнира

Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Турции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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