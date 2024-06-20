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Матчи чемпионата Европы 20 июня: расписание трансляций игр дня Евро-2024

20 июня Италия и Испания сыграют в группе В
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Италии.
Фото Reuters

Очередные матчи группового турнира чемпионата Европы-2024 пройдут в четверг, 20 июня. В группе B Испания встретится с Италией, а в группе С состоятся игры Словения — Сербия и Дания — Англия.

«СЭ» на своем сайте ведет текстовые онлайн-трансляции встреч чемпионата Европы-2024. В нашем матч-центре также доступны ключевые события игр.

Расписание трансляций игр 20 июня на Евро-2024

  • Группа B. Испания — Италия. 22:00. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ», «Матч Премьер», онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Окко спорт»
  • Группа С. Словения — Сербия. 16:00. Прямой эфир на онлайн-платформе «Окко Спорт»
  • Группа С. Дания — Англия. 19:00.Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ», «Матч Премьер», онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Окко спорт»

В групповой стадии Евро-2024 принимают участие 24 национальные сборные. Финал пройдет 14 июля на берлинской арене «Олимпиаштадион».

Действующим чемпионом является Италия, которая в финале чемпионата Европы-2020 в серии пенальти одержала победу над Англией (1:1, пенальти — 3:2).

Трофей чемпионов Европы по&nbsp;футболу на&nbsp;Олимпийском стадионе в&nbsp;Берлине. Евро 2024 — основная информация: даты и расписание матчей, все сборные и города турнира

Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Италии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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