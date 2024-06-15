Матчи чемпионата Европы 15 июня: расписание трансляций игр дня Евро-2024

Испания сыграет с Хорватией на чемпионате Европы-2024 15 июня

Суббота, 15 июня — второй игровой день чемпионата Европы по футболу.

В этот день зрители увидят три матча: Венгрия — Швейцария в группе A, Испания — Хорватия и Италия — Албания в группе B. «СЭ» публикует расписание трансляций. Время начала — московское.

Расписание трансляций Евро 2024 15 июня

15 июня, суббота

16.00. Венгрия — Швейцария (группа А)

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: Okko

19.00. Испания — Хорватия (группа B)

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», Okko, «Кинопоиск»

22.00 . Италия — Албания (группа B)

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч Премьер», Okko, «Кинопоиск»

Полностью расписание игр группового этапа доступно на странице Евро-2024 на сайте «СЭ».

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