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Матч с Испанией на Евро-2024 стал последним в карьере для Тони Крооса

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Тони Кроос.
Фото AFP

Сборная Испании добилась победы над Германией в концовке дополнительного времени в четвертьфинале чемпионата Европы-2024 (2:1).

Для 34-летнего полузащитника немецкой команды Тони Крооса эта игра стала заключительной в игровой карьере. Ранее хавбек объявил, что прекратит выступления по окончании домашнего Евро-2024.

На протяжении карьеры Кроос выступал за «Баварию», «Байер» и мадридский «Реал». Вместе со «сливочными» немец становился пятикратным обладателем Лиги чемпионов, а также четырехкратным триумфатором ла лиги, Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА. В составе «Баварии» он трижды выигрывал бундеслигу и Кубок Германии, и еще один раз победил в Лиге чемпионов.

Тони Кроос
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
ФК Бавария
ФК Реал
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