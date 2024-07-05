Матч с Испанией на Евро-2024 стал последним в карьере для Тони Крооса

Сборная Испании добилась победы над Германией в концовке дополнительного времени в четвертьфинале чемпионата Европы-2024 (2:1).

Для 34-летнего полузащитника немецкой команды Тони Крооса эта игра стала заключительной в игровой карьере. Ранее хавбек объявил, что прекратит выступления по окончании домашнего Евро-2024.

На протяжении карьеры Кроос выступал за «Баварию», «Байер» и мадридский «Реал». Вместе со «сливочными» немец становился пятикратным обладателем Лиги чемпионов, а также четырехкратным триумфатором ла лиги, Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА. В составе «Баварии» он трижды выигрывал бундеслигу и Кубок Германии, и еще один раз победил в Лиге чемпионов.