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Матч Польша — Россия будет судить итальянец Марко Гуида

22:01
Марко Гуида. Фото since1900.it.
Марко Гуида. Фото since1900.it.
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Судейская бригада из Италии будет работать на товарищеском матче сборных Польши и России, сообщает официальный Telegram российской команды 30 мая.

Главный арбитр — Марко Гуида, ассистенты — Маттео Пассери и Алессандро Костанцо, резервный судья — Микаэль Фаббри. Видеоассистенты — Пьеро Джакомелли и Джакомо Паганеззи.

Матч состоится 1 июня. В прямом эфире игру покажет телеканал РЕН ТВ.

Дополнительная информация:

https://t.me/teamrussia/730

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