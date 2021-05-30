Кого не хватает в расширенном составе из 30 игроков сборной России на Евро-2020?

Максименко Гильерме Джанаев Кутепов Нойштедтер Ахметов Антон Миранчук Смолов Чалов Кто-то другой (напишу в комментариях) Все есть