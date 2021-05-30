Матч Польша — Россия будет судить итальянец Марко Гуида
22:01
Судейская бригада из Италии будет работать на товарищеском матче сборных Польши и России, сообщает официальный Telegram российской команды 30 мая.
Главный арбитр — Марко Гуида, ассистенты — Маттео Пассери и Алессандро Костанцо, резервный судья — Микаэль Фаббри. Видеоассистенты — Пьеро Джакомелли и Джакомо Паганеззи.
Матч состоится 1 июня. В прямом эфире игру покажет телеканал РЕН ТВ.
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