Матч Евро Дания — Финляндия приостановлен из-за потерявшего сознание Эриксена
Матч чемпионата Европы Дания — Финляндия приостановлен по медицинским соображениям, говорится на сайте УЕФА.
Полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание в конце первого тайма. На поле появились врачи, которым пришлось делать искусственный массаж сердца.
The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency.— UEFA (@UEFA) June 12, 2021
Эриксена на носилках и в окружении футболистов сборной Дании унесли с поля, игроки сборной Финляндии и судьи ушли в подтрибунные помещения.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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