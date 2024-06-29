Матч Евро-2024 Германия — Дания остановлен из-за грозы с молнией

Главный арбитр матча 1/8 финала чемпионата Европы-2024 между сборными Германии и Дании Майкл Оливер на 33-й минуте первого тайма увел команды в подтрибунное помещение из-за начала грозы, града и вспышек молний над стадионом «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

Скриншот трансляции матча Германия — Дания.

На 4-й минуте встречи судья отменил гол немецкой команды из-за нарушения правил в атаке.

«СЭ» проводит прямую текстовую трансляцию матча Германия — Дания.