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Сегодня, 22:36

Матч Евро-2024 Германия — Дания остановлен из-за грозы с молнией

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Германия — Дания.
Фото Reuters

Главный арбитр матча 1/8 финала чемпионата Европы-2024 между сборными Германии и Дании Майкл Оливер на 33-й минуте первого тайма увел команды в подтрибунное помещение из-за начала грозы, града и вспышек молний над стадионом «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

Скриншот трансляции матча Германия — Дания.

На 4-й минуте встречи судья отменил гол немецкой команды из-за нарушения правил в атаке.

«СЭ» проводит прямую текстовую трансляцию матча Германия — Дания.

Чемпионат Европы. 1/8 финала
29 июн, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Германия
Дания
Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Дании по футболу
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